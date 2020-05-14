Kuruluş Yıldönümü

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, kuruluşunun 25’inci yılına ulaştı. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kuruluşunun 25’inci yıldönümünü kutladı. Rektör Karadağ, ‘’Dünden bugüne emeği geçmiş akademik ve idari personelimize, mezunlarımıza ve özellikle İİBF Dekanımız Prof. Dr. Kürşat Zorlu ve tüm çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyor, ‘Kararlılıkla, Başarıya...’ ulaşma azmimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum’’ dedi.