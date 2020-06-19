Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
112495
ALTIN
380.569
DOLAR
6.8544
STERLİN
8.5170
EURO
7.6725

Kuruluş yıldönümü

Türk Eğitim Sen 28’inci kuruluş yıldönümünü kutladı.

19 Haziran 2020 Cuma 01:02
Kuruluş yıldönümü

TÜRK Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Kabayel, Türk Eğitim-Sen’in 18 Haziran 1992’de eğitim çalışanlarının umudu, ülkemizin milli sivil toplum teşkilatı olarak kurulduğunu hatırlatarak, ‘’Kuruluşundan bugüne kadar aynı inanç ve kararlılıkla devam etmektedir’’ dedi.
Sendikanın kuruluşunun 28’inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kabayel, sendikanın kurulmasına vesile olanlara teşekkür etti, kuruluşunda, emeği geçenlerden ahirete irtihal edenlere de rahmet diledi.  Kabayel, ‘’Türk Eğitim-Sen vatan sevgisini gönlünde yaşatanların, Millet sevgisini kalbine kazıyanların, Devlet bekasını her şeyden üstün tutanların, ahlaklı bir neslin inşasını arzulayan, bu uğurda fedakarca görev yapan mensubiyetlerin yek vücut bulmuş halidir. Bizim İlkemiz önce Ülkemiz düsturu ile Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız, söylemiyle, kamu çalışanlarının ve Türkiye’nin sendikası olmuştur. Türk Eğitim-Sen 28 yaşında, kutlu olsun’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Yıldönümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstihdama yönelik yatırım
İstihdama yönelik yatırım
Ulaşım sorunumuz çözülüyor
Ulaşım sorunumuz çözülüyor
Vali Polat görevine başladı
Vali Polat görevine başladı
Şeker hububat alacak
Şeker hububat alacak
Sendikadan ziyaret
Sendikadan ziyaret
Sel zarar verdi
Sel zarar verdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim