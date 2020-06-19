Kuruluş yıldönümü

TÜRK Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Kabayel, Türk Eğitim-Sen’in 18 Haziran 1992’de eğitim çalışanlarının umudu, ülkemizin milli sivil toplum teşkilatı olarak kurulduğunu hatırlatarak, ‘’Kuruluşundan bugüne kadar aynı inanç ve kararlılıkla devam etmektedir’’ dedi.

Sendikanın kuruluşunun 28’inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kabayel, sendikanın kurulmasına vesile olanlara teşekkür etti, kuruluşunda, emeği geçenlerden ahirete irtihal edenlere de rahmet diledi. Kabayel, ‘’Türk Eğitim-Sen vatan sevgisini gönlünde yaşatanların, Millet sevgisini kalbine kazıyanların, Devlet bekasını her şeyden üstün tutanların, ahlaklı bir neslin inşasını arzulayan, bu uğurda fedakarca görev yapan mensubiyetlerin yek vücut bulmuş halidir. Bizim İlkemiz önce Ülkemiz düsturu ile Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız, söylemiyle, kamu çalışanlarının ve Türkiye’nin sendikası olmuştur. Türk Eğitim-Sen 28 yaşında, kutlu olsun’’ dedi.