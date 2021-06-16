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Kurulum çalışmalarına başlanıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Doğanket Beldesi’nde kurulması projelendirilen Eleme-Paketleme tesisiyle ilgili kurulum çalışmaları devam ediyor.

16 Haziran 2021 Çarşamba 00:51
Kurulum çalışmalarına başlanıldı

Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, kurulum çalışmaları devam eden tesis ile tarımsal ürünlerin tarladan alınıp, paketlenerek satışa sunulacağını söyledi. Yozgat ve ilçelerinin özellikle nohut ve mercimek üretimi konusunda Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Sungur, KOP destekli, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladıkları proje kapsamında, öncelikle baklagil paketleme tesisinin kurulmasının planlandığını söyledi. Sungur, 3 milyon 180 bin lira bedelli projenin hayata geçmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini, tarım alanından teslim alınacak ürünler tesiste işlenip, paketlenerek, doğrudan pazara sunulacağını açıkladı. Öte yandan, ‘KOP İle Tohumlarımız Eleniyor’ adlı proje de mali destek almaya hak kazandı. Sorgun Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından uygulanacak, 2021 yılı için 690 bin lira ödenek tahsis edilen Paketleme tesisi vasıtasıyla üretilmiş olan baklagillerin paketlenme makinesine entegre edilecek. Renk ayırma ünitesi ile daha iyi kalitede tüketiciye ulaştırılması, katma değeri yüksek üretim yaparak ekonomik anlamda daha gelişmiş çiftçilerin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı kaydedildi. Tesis, proje ortağı olan Doğankent Belediyesi tarafından Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletilecek tesisin bakliyat paketleme bölümünün devreye alınabilmesi için gerekli olan sorteks cihazının alımı yapılacak.

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Kurulum çalışmalarına Başlanıldı
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