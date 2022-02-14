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Kurul toplantısı yapıldı

Yozgat Şehir Hastanesinde, pandemi kurul toplantısı düzenlendi.

14 Şubat 2022 Pazartesi 00:59
Kurul toplantısı yapıldı

Düzenlenen kurul toplantısı Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan başkanlığında düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Kurul toplantısına 
Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan'ın yanı sıra, hastane idari ekibi ve hekimler katıldı. Gerçekleştirilen kurul toplantısında Yozgat'ta artan vaka sayıları ve salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
 

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