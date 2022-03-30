Kurul toplantısı yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Toplum Sağlığı Hizmetleri Uzmanı Fatih Çetin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Yerköy Devlet Hastanesi, Kamu Hastaneleri Başkanlığı temsilcileri ile birlikte TRSM çalışanları katıldı. Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen toplantı da, 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilirken 2022 yılı için yapılması gerekenler konuşuldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Çetin, TRSM çalışmalarının daha aktif nasıl yürütülebileceği ve merkeze devam eden hastaların tedavisine yönelik kurumlar arası işbirliği ile neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunabilmek amacıyla toplantının organize edildiğini söyledi. Açış konuşmasının ardından 2022 yılı çalışma planının hazırlandığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yeni TRSM İl Koordinasyon Kurulu Rehberine göre kayıtlı hastalardan seçilen vaka sunumları yapıldı. Toplantı sonrasında bir dahaki İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısının üç ay sonra yapılmasına karar verildi.