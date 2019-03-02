Kurul toplandı

Toplantıda, Çocuk Koruma Kanunu’na göre verilen, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Öte yandan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan sürekli yardım alan kişilere ‘Elektrik tüketim desteği’ yapılacağı duyuruldu. Yardım kapsamında hanede 1-2 kişi yaşayanlara 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlara 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayanlara 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovatsaat elektrik desteği verileceği kaydedildi.