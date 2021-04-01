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KURUL GELiŞMELERi

YOZGAT Valisi Ziya Polat başkanlığında önce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ardından da İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:57
KURUL GELiŞMELERi

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, İl genelinde Koronavirüs (Covid19) salgını hakkında alınacak tedbirler görüşüldü. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile uygulanacak tedbir ve kurallar risk gruplarına göre belirlendiği, Yozgat’ta risk grubu olan Orta Risk Grubu kategorisinde bulunan tedbir ve kurallar çerçevesinde karar alındığı hatırlatıldı. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, Yozgat’ta il genelinde 30 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilecek şekilde, yeni bir karar alınıncaya kadar risk grubu Çok Yüksek Risk Grubu olarak belirlendiği, kısıtlamaların ve uygulamalarında bu yönde güncellendiği bildirildi. Vali Polat, Pandemi kurulu toplantısında da ildeki son durum hakkında genel değerlendirmeler yaptı. 

Anahtar Kelimeler:
KURUL GELiŞMELERi
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