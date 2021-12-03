Dünyayı Kurtar: Temiz Çevrenin Bilimsel Sırları ve Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek kitaplarının yazarı olan Dr. Emrah Akyüz, Yozgat ve çevre illerde kuraklık sorununu gündeme taşıdı. Akyüz, Türkiye’nin özellikle İç Anadolu Bölgesi iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu, kuraklık sorunundan en fazla etkilenecek illerden bir tanesinin de Yozgat olduğuna dikkat çekti. Akyüz, ‘’Artık tüm insanlık kabul etmektedir ki, iklim değişikliği içinde yaşadığımız dönemin en önemli çevre sorunudur. Sanayi Devrimi ile başlayan iktisadi ve toplumsal dönüşüm sera gazlarının salınımının kontrol edilemez boyutlara ulaşmasına neden olarak, iklimlerin kısa süre içerisinde ani şekilde değişmesini tetiklemektedir’’ dedi. Dr. Emrah Akyüz, iklim değişikliğinin şiddetinin ilerleyen dönemlerde daha da artması ile küresel ölçekte alarm verici boyutta çevre sorunlarının daha yoğun ve sık görülmeye başlanacağına dikkat çekti. Akyüz, ‘’Hem insanlar hem bitkiler hem de hayvanlar iklim değişikliğinin neden olduğu ekolojik yıkım sebebiyle yok olma riski altındadır. Tüm canlıları tehdit eden iklim değişikliği, ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır. İnsan eylemleri nedeniyle sera gazlarının salınımının artmaya devam etmesi, iklim değişikliğinin etkilerini daha fazla arttıracağını göstermektedir’’ diye konuştu.

ÇÖLLEŞME RİSKİ

Dr. Emrah Akyüz, iklim değişikliğinin Yozgat’ta ve çevre illerde kuraklık sorununa neden olduğunu anlattı. Akyüz, ‘’Yozgat, İç Anadolu Bölgesi’nin yarı kurak iklim özelliğine sahiptir. Karasal ikliminin egemen olduğu Yozgat’ta yaz ayları sıcak ve kurak geçer. İklim değişikliği nedeniyle Yozgat’ta ve çevre illerde son dönemlerde yağış miktarının kademeli olarak azaldığı görülmektedir. Ayrıca bu bölgelerde yıllık don olaylı gün sayısı da paralel bir şekilde azalma eğilimi içerisindedir. Yozgat ve çevre illerin yağış miktarında iklim değişikliğinin neden olduğu azalma daha da devam edecektir. Yozgat’ta iklim değişikliğinden dolayı yağış miktarının azalmaya devam etmesi durumunda, kuraklık en önemli sorunlardan bir tanesi olarak ortaya çıkabilir’’ ifadelerini kullandı. Yozgat’ın en önemli ekonomik faaliyetinin tarımcılık olduğunu vurgu yapan Akyüz, Yozgat’ta çalışan nüfusun önemli bir kısmının tarım sektöründe istihdam edildiğini, iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık nedeniyle Yozgat ve çevre illerde su kaynaklarının azalmaya veya yok olmaya başladığı bilgisini verdi. Akyüz, ‘’Su olmadan tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi mümkün değildir. Bu nedenle kuraklık sorunu şiddetini arttırdıkça tarımsal faaliyetlerde de azalma meydana gelecektir. Bu sorun ise beraberinde işsizliğin artmasını tetikleyecektir. İklim değişikliği küresel bir sorundur. İklim değişikliği ancak küresel ölçekte sürdürülebilir çevre politikalarının hayatta geçirilmesi ile önlenebilir. Fakat Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede bölgesel politikaları hayata geçirmesi gerekmektedir’’ şeklinde konuştu. Akyüz, Türkiye’nin iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık sorunu ile mücadele atması gereken adımları üç başlık altında özetlemenin mümkün olduğunu bildirdi. Akyüz, ‘’Birincisi, mevcut tatlı su kaynaklarının korunması ve bunların rasyonel bir şekilde kullanılmasıdır. Temel ihtiyaçlar dışında tatlı su rezervlerinin kullanımının kısıtlanması gerekmektedir. İkincisi, iklim değişikliği hakkında toplumun daha fazla bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Toplumun iklim değişikliğinin neden olduğu riskler ve bu risklere karşı yapılması gerekenler hakkında bilinçlendirilmesi, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının salınımın azaltılmasına katkı sağlayabilir. Üçüncüsü, tarımsal faaliyetlerde daha az suya ihtiyaç duyan tarım ürünlerinin tercih edilmesi gerekmektedir. Tatlı su kaynaklarının önemli bir kısmı tarımsal faaliyetlerde kullanılmaktadır’’ uyarısında bulundu.