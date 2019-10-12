Kurucu başkandan ziyaret

Tanrıverdi, Yozgat Belediyesi’ni ziyarette Başkan Yardımcısı Murat Tanışman tarafından karşılandı. Tanrıverdi, Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı da makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Hizmet İş Sendikası Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıveridi, Yozgat Şube Başkanlığını da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tanrıverdi’nin Yozgat ziyaretinde gerçekleştirdiği temaslarda Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ve bazı yönetim kurulu üyeleri de bulundu.