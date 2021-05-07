Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1428
ALTIN
483.295
DOLAR
8.2903
STERLİN
11.5081
EURO
9.9921

Kuru Fasulyede üretim artıyor

Türkiye’nin önemli tarım bölgesi Orta Anadolu’da ‘Bitkisel üretimi geliştirme’ projesi kapsamında uygulanmaya başlanılan çalışmalar doğrultusunda Kuru Fasulye ekim alanları ve üretiminin artırılması hedeflendi.

07 Mayıs 2021 Cuma 00:53
Kuru Fasulyede üretim artıyor

TÜRKİYE’de yemeklik tane baklagiller içerisinde önemli bir yere sahip olan kuru fasulye üretiminin artırılmasına yönelik bakanlık tarafından hazırlanan ‘Bitkisel üretimi geliştirme’ projesi doğrultusunda Orta Anadolu Bölgesi’ndeki illerde uygulamaya geçildi. Yozgat, Konya, Kayseri ve Nevşehir illerinde çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı. Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü, 4 milyon 750 bin liralık bütçe ile Kuru Fasulye, Mercimek, Arpa ve Yulaf üretiminin geliştirilmesi projelerini devreye soktu. Konya’da Kuru Fasulye üretiminin geliştirilmesi projesi ile arz açığının azaltılması, münavebe kültürünün yaygınlaştırılması, toprak yapısının düzeltilmesi de hedeflendi. Konya’nın Sarayönü, Selçuklu, Hüyük, Kadınhanı, Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde sertifikalı kuru fasulye tohumu dağıtımları yapıldı. Projenin uygulandığı tüm ilçelerde yüzde 25 çiftçi, yüzde 75 Bakanlık katkılı bir milyon 937 bin 500 lira bütçeli 100 ton sertifikalı yerli kuru fasulye tohumunu 340 çiftçiye 7 bin 500 dekar alanda ekilmek üzere dağıtımına başlandı. Konya’dan sonra Orta Anadolu Bölgesi’nin diğer önemli tarım bölgesi olan Yozgat’ta da baklagil üretiminin artırılmasına yönelik 3 yıllık bir proje hazırlandı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, üç yıl içerisinde bir milyon 300 bin dekar olan nadas alanının 300 bin dekarını baklagil ekilişinin sağlanarak, nadas alanlarının bir milyon dekara çekilmesini hedeflediklerini söyledi. Özkaya, uygulamaya konulan projelerle baklagil tohum temini ve ekiliş alanının artırılacağını kaydetti. Özkaya, ‘’Bu yıl ilimizde10 bin dekar alanda kuru fasulye üretimine yönelik proje uygulandı. 2 milyon 115 bin lira proje bedeli bulunan uygulama çalışmaları için bakanlık bir milyon 615 bin lira destek verdi. Boğazlıyan ilçesinde şekerpancarı münavebe alanlarına alternatif münavebe bitkisi eklendi. Proje sayesinde bölgede şekerpancarı münavebe alanlarına alternatif münavebe bitkisi olarak uygulanıyor. Buğday-şekerpancarı-kuru fasulye sistemi yaygınlaştırılarak sürdürülebilir bir üretim zinciri oluşturulması hedeflenmektedir. Ülkemizin yemeklik dane baklagil ihtiyacının giderilmesinde proje önemli rol oynayacaktır’’ dedi. •Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Kuru Fasulyede üretim Artıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BiR KAYIP DAHA!
BiR KAYIP DAHA!
Maske üretimi arttı
Maske üretimi arttı
Pazar yarın açık
Pazar yarın açık
Destek grubu görevde
Destek grubu görevde
Altyapıya ödenek
Altyapıya ödenek
Geleceğe yatırım
Geleceğe yatırım
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim