Kuru Fasulyede üretim artıyor

TÜRKİYE’de yemeklik tane baklagiller içerisinde önemli bir yere sahip olan kuru fasulye üretiminin artırılmasına yönelik bakanlık tarafından hazırlanan ‘Bitkisel üretimi geliştirme’ projesi doğrultusunda Orta Anadolu Bölgesi’ndeki illerde uygulamaya geçildi. Yozgat, Konya, Kayseri ve Nevşehir illerinde çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı. Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü, 4 milyon 750 bin liralık bütçe ile Kuru Fasulye, Mercimek, Arpa ve Yulaf üretiminin geliştirilmesi projelerini devreye soktu. Konya’da Kuru Fasulye üretiminin geliştirilmesi projesi ile arz açığının azaltılması, münavebe kültürünün yaygınlaştırılması, toprak yapısının düzeltilmesi de hedeflendi. Konya’nın Sarayönü, Selçuklu, Hüyük, Kadınhanı, Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde sertifikalı kuru fasulye tohumu dağıtımları yapıldı. Projenin uygulandığı tüm ilçelerde yüzde 25 çiftçi, yüzde 75 Bakanlık katkılı bir milyon 937 bin 500 lira bütçeli 100 ton sertifikalı yerli kuru fasulye tohumunu 340 çiftçiye 7 bin 500 dekar alanda ekilmek üzere dağıtımına başlandı. Konya’dan sonra Orta Anadolu Bölgesi’nin diğer önemli tarım bölgesi olan Yozgat’ta da baklagil üretiminin artırılmasına yönelik 3 yıllık bir proje hazırlandı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, üç yıl içerisinde bir milyon 300 bin dekar olan nadas alanının 300 bin dekarını baklagil ekilişinin sağlanarak, nadas alanlarının bir milyon dekara çekilmesini hedeflediklerini söyledi. Özkaya, uygulamaya konulan projelerle baklagil tohum temini ve ekiliş alanının artırılacağını kaydetti. Özkaya, ‘’Bu yıl ilimizde10 bin dekar alanda kuru fasulye üretimine yönelik proje uygulandı. 2 milyon 115 bin lira proje bedeli bulunan uygulama çalışmaları için bakanlık bir milyon 615 bin lira destek verdi. Boğazlıyan ilçesinde şekerpancarı münavebe alanlarına alternatif münavebe bitkisi eklendi. Proje sayesinde bölgede şekerpancarı münavebe alanlarına alternatif münavebe bitkisi olarak uygulanıyor. Buğday-şekerpancarı-kuru fasulye sistemi yaygınlaştırılarak sürdürülebilir bir üretim zinciri oluşturulması hedeflenmektedir. Ülkemizin yemeklik dane baklagil ihtiyacının giderilmesinde proje önemli rol oynayacaktır’’ dedi. •Haber Merkezi•