Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118119
ALTIN
161.430
DOLAR
3.7638
STERLİN
5.3305
EURO
4.6843

Kuru ağaç tehlikesi

TARİHİ Yozgat Lisesi’nde 2015 yılında yapılan restorasyon ve çevre düzenleme projesi sonucu okul bahçesinde kuruyan ağaçlar tehlike oluşturmaya başladı.

Kuru ağaç tehlikesi

TARİHİ Yozgat Lisesi’nde 2015 yılında yapılan restorasyon ve çevre düzenleme projesi sonucu okul bahçesinde kuruyan ağaçlar tehlike oluşturmaya başladı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
25 Okunma
Kuru ağaç tehlikesi

Okulun duvarı içe çekilerek, Lise Caddesi’nde genişletme çalışması esnasında ağaçların bir kısmı kesildi. Bir kısmı ise süreç içerisinde canlılığını kaybederek, kurudu. Okul bahçesinde yer alan kuruyan ağaçların tehlike oluşturduğunu bildiren vatandaşlar, boyları yüksek ağaçların devrilmesi durumunda, Lise Caddesi’nde veya okul bahçesinde bulunan öğrenci ve vatandaşları yaralayabileceği tehlikesine dikkat çekildi. Ağaçların canlandırılıp, yeşillendirme şansının kalmadığını ifade eden bazı vatandaşlar, “Ağaçlar artık kurumuş ve kökleri çürümüş kuvvetli rüzgar estiği zaman devrilme noktasına geliyor. Bu ağaçlar için uygun bir çözüm bulunmalı” yorumunu yaptılar.
•MUSTAFA TEKER•
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MOTORiZE OLDUK!
MOTORiZE OLDUK!
Garnizonun konukları
Garnizonun konukları
Kira yüksek geldi
Kira yüksek geldi
Seferberlik başladı
Seferberlik başladı
BiLGiSAYAR KURSUNA YOğUN iLGi
BiLGiSAYAR KURSUNA YOğUN iLGi
Sosyal belediyecilik yerleşti
Sosyal belediyecilik yerleşti

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim