Kuru ağaç tehlikesi

Okulun duvarı içe çekilerek, Lise Caddesi’nde genişletme çalışması esnasında ağaçların bir kısmı kesildi. Bir kısmı ise süreç içerisinde canlılığını kaybederek, kurudu. Okul bahçesinde yer alan kuruyan ağaçların tehlike oluşturduğunu bildiren vatandaşlar, boyları yüksek ağaçların devrilmesi durumunda, Lise Caddesi’nde veya okul bahçesinde bulunan öğrenci ve vatandaşları yaralayabileceği tehlikesine dikkat çekildi. Ağaçların canlandırılıp, yeşillendirme şansının kalmadığını ifade eden bazı vatandaşlar, “Ağaçlar artık kurumuş ve kökleri çürümüş kuvvetli rüzgar estiği zaman devrilme noktasına geliyor. Bu ağaçlar için uygun bir çözüm bulunmalı” yorumunu yaptılar.

•MUSTAFA TEKER•

