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Kurtuluş Ateşi 101 yaşında

Yozgat’ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 01:12
Kurtuluş Ateşi 101 yaşında

YOZGAT il genelinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda düzenlen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk Anıtına CHP Yozgat İl Teşkilatı da çelenk sundu. Yozgat'taki törenlere iftar öncesinde de devam edildi. Yozgat Bozok Stadında gerçekleştirilen tören saat 19.19'da İstiklal Marmışız söylenerek başladı.

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