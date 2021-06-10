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KURTLU MAMA!

Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’ni ziyaret eden hayvan hakları savunucuları, karşılaştıkları manzaraya tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

10 Haziran 2021 Perşembe 00:12
KURTLU MAMA!

Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’ni ziyaret eden hayvan hakları savunucuları, karşılaştıkları manzaraya, ‘’Kabul edersiniz veya etmezsiniz, inkâr edersiniz veya etmezsiniz, çekimler 8 Haziran 2021 tarihine aittir ve burası sizin utanç yerinizdir. 10 yılı aşkındır Yozgat Merkez Bakım Evi’nde bir adım ilerleme olmaz mı!’’ diyerek, tepki gösterdiler.
Hayvan hakları savunucuların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar yürek burktu. Mama kaplarındaki mamaların kurtlandığı görseli de paylaşılarak, hayvanlara verilen mamaların kalitesiz olduğu da ortaya konuldu. Yozgat/Sorgun Can Dostları Ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ayşe Alan Akbaş, Yozgat Merkezdeki barınağın iyileştirilmesi noktasında Yozgat Belediyesi yetkilileriyle bir araya gelip, sorunlar hakkında bilgilendirmede bulunduklarını hatırlattı.  Akbaş, hayatında bir kez dahi hayvan bakım evlerini ziyaret etmemiş olanların, barınakları 5 yıldızlı otel gibi sandıklarını belirterek, ‘’Hayvanların yedikleri önünde, yemedikleri arkasında, orada mutlu, mesut yaşıyor, zannediyorlar. Oysaki durum hiçte sanıldığı gibi değildir. Öncelikle yavrular için buraların ölüm merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Açık alanda tutulmayan, kapalı kafeslerde 20-30’lu gruplar halinde tutulan yavrular, anneli yavrular ölmeye mahkûmdur. Yavrunun birisinde ölümcül virüsün olması, orada bulunan tüm yavruların ölmesi demektir’’ ifadelerini kullandı. Bazı mikropların aylarca canlı kalabildiğini, barınağa daha sonra gelecek olan yavruların da ölmesine sebep olabileceğinin altını çizen Akbaş, yetişkinler bölümünde ise fazla sayıda hayvanın bir arada olmasının uygun olmadığına dikkat çekti. Akbaş, ‘’Kavgalar, yaralanmalar hatta bir birini parçalayarak öldürmeler sıklıkla olmaktadır. Güçlü olan karnını fazlasıyla doyurmakta, zayıf olan ise aç kalmaktadır. Günde bir kez mama verilen hayvanların daha sonra karnını doyurma şansı olmamaktadır. Bu nedenle, bakım evlerinde en fazla 20 gün kalacak olan hayvanların sayısı, 20 gün içinde kısırlaştırılıp bırakılacak hayvan sayısını geçmemelidir’’ uyarısında bulundu. 

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KURTLU MAMA!
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