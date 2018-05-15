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KURTARMA KAZILARI BAŞLIYOR

SARIKAYA ilçe merkezindeki tarihi Roma Hamamı'nı turizme kazandırmak amacıyla başlatılan kurtarma kazılarına önümüzdeki günlerde kaldığı yerden devam edilecek.

KURTARMA KAZILARI BAŞLIYOR

SARIKAYA ilçe merkezindeki tarihi Roma Hamamı'nı turizme kazandırmak amacıyla başlatılan kurtarma kazılarına önümüzdeki günlerde kaldığı yerden devam edilecek.

15 Mayıs 2018 Salı 07:00
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KURTARMA KAZILARI BAŞLIYOR

Yozgat Valiliği himayesinde yürütülen kurtarma kazılarına istimlak çalışmaları nedeniyle ara verilmişti. İstimlak yapılan bölgede binalar yıkıldı, hafriyat temizliği gerçekleştirildi. Yozgat Müzesi tarafından yürütülecek olan kurtarma kazılarının önümüzdeki günlerde başlayabileceği kaydedildi. Kamulaştırılan yaklaşım bin metrekarelik alan içerisinde gerçekleştirilecek kurtarma kazıları ile Roma Hamamı’na ait yeni bulgular, havuzlar, diğer yapı elemanları, giriş kapısı gibi eserlerin ortaya çıkartılmasının planlandığı ifade edildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Roma Hamamı'nın tanıtım potansiyelinin çok yüksek olduğuna vurgu yaparak, Roma Hamamını UNESCO Dünya Kültürel Miras listesine dahil ettirmek için gerekli girişimlerde bulunduklarının altını çizdi. Roma Hamamı'nın çevresinin birinci derece SİT alanı olduğunu ifade eden Vali Yurtnaç, “Önceki yıllarda Roma Hamamı kalıntıları üzerine ve etrafına işyerleri yapılmış, bunların her biri zaman içerisinde önemli bölümü kamulaştırıldı. Burası bizim için büyük bir hazine. Yabancıların da buraya çok önem vereceğini düşünüyorum. Tarihi bölgelerimizi içeren bir güzergah oluşturacağız. O güzergahtan gelen turistlerin Sarıkaya’da konaklamalarını sağlayacağız. Bunu da, buraya 5 yıldızlı, yüksek standartlı güzel bir otel yaparak sağlayacağız. Üniversitenin yapacağı fizik tedavi birimiyle birlikte kaplıca ve termali de burada gündeme getireceğiz. 2 bin yıllık bir tarih karşısında da turistler konaklayıp gidecekler” diye konuştu.

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