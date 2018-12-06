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Kurtarma Ekibine Kolaylık

DEPREMDE can ve mal kaybını azaltmak, kurtarma ekiplerinin deprem sonrası işlerini kolaylaştırmak amacıyla Yozgat’ın Yerköy İlçesinde Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından ‘Kimse Var mı?’ Projesi tasarlandı.

Kurtarma Ekibine Kolaylık

DEPREMDE can ve mal kaybını azaltmak, kurtarma ekiplerinin deprem sonrası işlerini kolaylaştırmak amacıyla Yozgat’ın Yerköy İlçesinde Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından ‘Kimse Var mı?’ Projesi tasarlandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Kurtarma Ekibine Kolaylık

Uygulanan sistemde bina girişine yerleştirilen düzenek sayesinde eve giriş çıkış yapan kişiler sayılarak evde kaç kişinin olduğu 16 saniye içerisinde Afet Koordinasyon Merkezi’ne iletilecek. Afet Koordinasyon Merkezinin yönlendirmesiyle ekipler deprem sonrası evde bulunan kişi sayısını net olarak bildiği için daha sağlıklı ve net bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını yapacak. Bu sayede deprem sonrası yıkılan ve hasar gören binalarda arama kurtarma ekipleri boşa zaman harcamamış olacak. Ayrıca deprem anında oluşabilecek doğalgaz, su ve elektrik tesisatından doğabilecek olumsuzlukların da yaşanmaması için sistem otomatik olarak evin elektrik, su ve doğalgazını kesecek. TÜBİTAK Kayseri Bölge Yarışmasında sergiye davet edilen ve bölge 1.lik ödülünü alan ‘Kimse Var mı? Projesi ile depremde can kaybı azami seviyeye indirilmiş olacak.
 

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