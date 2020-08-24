KURTARILMAYI BEKLiYOR

TARİHİ İpek Yolunun Yozgat'tan geçen bölümü üzerinde bulunan iki kervansaray kalıntısının restore edilerek, gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik talepler bir kez daha gündeme taşındı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Saraykent ilçesinde ormanlık alanın eteklerinde, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Çinçinli Han'ın kaplıcası bulunan tek Kervansaray olduğunu söyledi. Keven, aynı yol güzergahında ise Kekikköprü Kervansarayının yer aldığını, kurtarma kazılarıyla gün yüzüne çıkartılması gerektiğinin altını çizdi. Keven, her iki tarihi yapıdan geriye kalan surların restoresi yapılmak suretiyle gün yüzüne çıkartılmasına yönelik önceki yıllarda yapılan çalışmaların ödenek yetersizliğine takıldığını da bildirdi. Keven, 2009 yılında hazırlanan 'İpek Yolu Projesi’ kapsamında, han ve kervansarayların önce ortaya çıkartılmasının, daha sonra da restore edilip, gelecek nesillere aktarılmasının planlanmasına karşın, kaynak bulunamaması nedeniyle gerekli çalışmaların bir türlü yapılamadığını bildirdi. Kervansaraylarla ilgili öncelikle kurtarma kazısı yapılmasının gerektiğine dikkat çeken Keven, “Saraykent ilçemiz Sivas karayolu üzerinde çok önemli bir noktada bulunmaktadır. Bilinen eski adıyla Karamağara nahiyesi olarak yer alırken 1975 yılında Saraykent ismiyle belediyelik olmuş ardından da 1990 yılında ilçe olmuştur. 30 yıl önce ilçe olan Saraykent bugün git gide nüfus kaybı yaşıyor’’ dedi.



HANLAR, HAMAMLAR

Milletvekili Ali Keven, Saraykent ilçe merkezinden geçen İpek Yolu üzerinde Çinçinli Han ile birlikte Kekiköprü Kervan Sarayının bulunduğunu hatırlattı. Keven, ‘’Çinçinli Han bölgesindeki kalıntılar içerisinde termal kaynak da bulunmaktadır. Buraların acilen restore edilerek turizme kazandırılması gerekmektedir. Bu tarihi bölgede İl Özel İdaresi tarafından bir kaplıca binası yaptırılmaktadır. İlçe halkı inşaatın çok uzun sürdüğünden dert yanmaktadır. Kaplıca binasının bir an önce tamamlanması ve tarihi kervansarayın da turizme kazandırılmasıyla ilçeye katma değer üretecek bir konuma getirilmesi kalkınma için çok önemlidir. Aksi takdirde Saraykent tüm Yozgat geneli gibi hızla göç vermektedir. Göçü önlemek için gençlerimize iş kapısı kazandırmalıyız. İlçe halkı turizm potansiyelinin değerlendirilmesini talep ediyor’’ diye konuştu.

ÇİÇİNLİ SULTAN HAN

KERVANSARAYI: Saraykent ilçesi Saray Mahallesi Kaplıcalar mevkiinde yer alıyor. Meşelik orman alanı eteğindeki Çinçinli Sultan Han Kervansarayı, 1239 tarihinde yapılmıştır. Han kapalı ve açık kısmından oluşur, kuzey ve doğuya yönelik, moloz taş üzeri kesme taş kaplama bir yapıdır. Üst örtüsü tamamen yıkılmış, iç bölüm mekanlarından hiçbir iz kalmamıştır. Belli belirsiz temel izleri fark edilmektedir. Tarihi kervansaraya ait olan sıcak su, yakınında yaptırılmakta olan termal turizm tesislerinde kullanılması planlanmaktadır.

KESİKKÖPRÜ

KERVANSARAYI: Saraykent ilçesi sınırları içerisinde Kadışehri yolu üzerinde, Kesikköprü-Örencik köylerinin kesiştiği noktada bulunuyor. Kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Karma tipteki hanların küçük boyutlu örneklerinden olan yapının avlusu yıkıktır, kapalı bölümü de büyük ölçüde tahrip olmuştur. Kapalı bölümü, eksene simetrik iki sıralı dörder kare kesitli payeye boyuna atılmış sivri kemerlerle üç bölüme ayrılmıştır. Örtü sistemini oluşturan sivri tonozlar yıkıktır. Her iki hanın da büyük olasılıkla Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından 13’üncü yüzyılın ortalarında yaptırıldığı tahmin edilmekte olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında tescili yapılarak, koruma altına alınmıştır.