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Kursların sonuna gelindi

YOZGAT’ta okul tatiliyle başlayan ve il genelinde 30 bin çocuğun Kur'an-ı Kerim ve temel dini eğitimlerini aldığı yaz Kur'an kursları 17 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanacak.

Kursların sonuna gelindi

YOZGAT’ta okul tatiliyle başlayan ve il genelinde 30 bin çocuğun Kur'an-ı Kerim ve temel dini eğitimlerini aldığı yaz Kur'an kursları 17 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanacak.

10 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Kursların sonuna gelindi

Yozgat’ta çocuklar temel dini eğitim ve Kur'an-ı Kerim eğitimini alarak, manevi anlamda gelişimlerini tamamlama yolunda ilk adımlarını attı. İl genelinde 18 bin öğrenci Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, "Bu yaz kursunda öğrencilerimiz hem Kur'an-ı Kerim öğrendiler hem de temel dini bilgiler derslerini aldılar. Bunun ile birlikte vatanına, milletine yararlı olma hususunda bilgiler aldılar. Çocuklar anne babaya, komşulara saygı, insanlar ile daha sağlıklı ve güzel ilişkiler kurma hususunda gelişme gösterdiler. Çocukların azim ve gayreti ile ailelerin fedakarlıkları çocukların manevi gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Bu kurslarımızda il genelinde 30 bin Merkez’de 6 bin öğrencimiz eğitim gördü. Bu çocuklarımızdan 18 bini Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi" dedi.

Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler, kurs sayesinde dini bilgileri öğrendiklerini belirterek, "Kur'an kursunda namaz kılmayı, Allah'a ibadet etmeyi, oruç ile ilgili bilgileri, zekât ile ilgili bilgileri, imanın esasları ile birlikte büyüklere saygılı olmayı burada öğrendik" diye konuştular.

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