Kurslarda üretiyorlar

Halk Eğitim Merkezi tarafından Süleyman Sırrı İçöz İlkokulu’nda el sanatları kursu açıldı. Devam eden kursa katılanlar, aldıkları eğitimler doğrultusunda ilk ürünlerini hazır hale getirmeye başladı.

Selma Uysal gözetiminde, el sanatları çalışmalarını sürdüren kursiyerler, yaptıkları çantalarla dikkat çekti.