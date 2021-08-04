KURSLARA BÜYÜK iLGi

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ‘2021 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esaslarının’ belirlenmesinin ardından Yozgat’ta da açılan Yaz Kur’an Kursları devam ediyor. Yozgat’ta cami, Kur’an Kursu ve Mescitlerde İl Müftülüğü tarafından açılan Yaz Kur’an Kurslarında görevli imam ve müezzinler tarafından verilen Kur’an Kursu’na öğrenciler ilk günden itibaren gösterdikleri yoğun ilgi devam ediyor. Kurslar günün belirli saatlerinde veriliyor. Okulların tatile girmesiyle birlikte açılan Yaz Kur’an Kursları 20 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanacak. Kurslarda çocuklara temel dini bilgiler, namaz surelerini, namaz duaları ve Kur’an-ı Kerim öğretiliyor. Anne ve babaların, kursa gönderdikleri çocukların takip edilmesini isteyen Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, çocukların, dinimizi asıl kaynağından öğrenme gayreti içerisinde olduklarını, anne ve babalarının da çocuklarıyla ilgilenmelerinin bu duygunun pekişmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

Müftü Gülden, Yozgat il genelinde 876 cami, 207 Kur’an Kursu, 17 Mescit olmak üzere toplam bin 100 kursun açıldığını, bu kurslara 9 bin 663’ü erkek, 7 bin 912’si kız olmak üzere toplam 17 bin 575 kursiyerin devam ettiğini aktardı. Müftü Gülden, her yıl okulların tatile girmesiyle birlikte Cami ve Kur’an kurslarında açılan Yaz Kur’an Kurslarının, bu yıl da Covid19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

REHBER HAZIRLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı Covid19 salgını sebebiyle Kur’an kurslarındaki tedbirlere ilişkin ‘Covid19 Salgın Rehberi’ hazırladı. Bu kapsamda alınan tedbirler de sıralandı. Öğrencilerin her gün kurslarda ateşleri ölçülerek, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olanların sağlık kurumuna yönlendirilmesi gerekiyor. 18 yaş üstü olan öğrenciler bizzat kendileri, 18 yaş altı olan genç ve çocukların ise velileri tarafından ‘Bilgilendirme Formu ve Taahhütname’ adı altında dilekçe vermek suretiyle kursa dahil oldu. Dersler birleşik sınıflarla yapılmıyor. Derslerde oturma şekli, sıra düzeninde sosyal mesafe en az bir metre olacak şekilde birer boşluk bırakarak çapraz oturma düzeni yapılarak ve maske takılarak gerçekleştiriliyor. Kur’an-ı Kerim, kitap, kalem gibi eğitim malzemeler, kişiye özel olarak kullanılırken, öğrenciler arası malzeme alışverişine izin verilmiyor. Teneffüslerde ders ortamları havalandırılıyor. Kurs binası, sınıf ve cami/mescit girişinde el antiseptiği bulunduruluyor. Kurslarda bulunan sınıf, mescit, tuvalet ve abdesthaneler günde en az bir defa temizlenerek, sık sık havalandırılıyor. Kapı kolları, elektrik düğmeleri, masa, sandalye gibi sık dokunulan yüzeyler düzenli olarak dezenfekte edilerek, temizliği sağlanıyor. •İHSAN ÇELİKKAYA / YOZGAT•