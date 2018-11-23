Kurslar ve çalışanlara yakın takip

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’Aktif İşgücü Hizmetlerimiz ile sadece ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza değil aynı zamanda belde belediyelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı da hizmetlerimizden yararlandırıyoruz. Bu kapsamda, personelimiz tarafından açılan kurslar ve Toplum Yararına Programında işverilen personel ziyaret edilip, çalışmaları ve sorunları hakkında bilgiler alındı’’ dedi.