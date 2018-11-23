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Kurslar ve çalışanlara yakın takip

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personelleri, Sorgun ilçesi Çiğdemli Beldesinde devam eden Kilim Dokuma kursu, Bahadın, Doğankent, Gülşehri, Araplı ve Yeniyer beldelerinde devam eden TYP kapsamında çalışan kursiyerleri ziyaret etti.

Kurslar ve çalışanlara yakın takip

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personelleri, Sorgun ilçesi Çiğdemli Beldesinde devam eden Kilim Dokuma kursu, Bahadın, Doğankent, Gülşehri, Araplı ve Yeniyer beldelerinde devam eden TYP kapsamında çalışan kursiyerleri ziyaret etti.

23 Kasım 2018 Cuma 07:19
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Kurslar ve çalışanlara yakın takip

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’Aktif İşgücü Hizmetlerimiz ile sadece ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza değil aynı zamanda belde belediyelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı da hizmetlerimizden yararlandırıyoruz. Bu kapsamda, personelimiz tarafından açılan kurslar ve Toplum Yararına Programında işverilen personel ziyaret edilip, çalışmaları ve sorunları hakkında bilgiler alındı’’ dedi.

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Kurslar Ve çalışanlara Yakın Takip
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