Kurslar ilgi görüyor

8-14 yaş grubu erkek öğrencilerin devam ettiği kusta, Kur’an-ı Kerim öğrenme, ibadet, ahlak konuları ile birlikte sosyal faaliyetlere de ağırlık veriliyor. Yurt Müdürü Abdullah Yılmaz, kursların 6 hafta süreli olduğunu, öğrencilere yurtta öğlen yemeği verildiğini, bu kursların her yıl düzenli olarak yapıldığını söyledi. Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ahmet Topuz da, dini ve milli değerlere bağlı bir gençlik yetiştirmek amacıyla açılan kursa ilginin yoğun olduğunu belirtti. Topuz, ‘’Öğrencilerimizin katıldığı yaz okulumuz sportif aktivitelerle yoğun bir program uygulanıyor. 60 öğrencimizin katıldığı yaz okulu sonunda başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler vereceğiz, öğrencilere başarılar diliyorum’’ dedi.