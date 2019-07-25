Kurslar devam ediyor

Kursların bir okul öncesi, iki ortaokul, iki lise düzeyinde açıldığı kaydedildi. Devam eden kurslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Şerif Doğan ve Coşkun Bölükbaşı tarafından ziyaret edilerek, bilgi alışverişinde bulunuldu. Okul öncesi alanında Şehit Hamza Uludağ Anaokulunda açılan destekleme yetiştirme kurslarına 35 öğrencinin devam ettiği bildirildi. Ertuğrul Gazi Ortaokulu ve Akşemsettin İmam Hatip Ortaokullarında, ortaokul düzeyinde yaz dönemi destekleme yetiştirme kurslarının bulunduğu kaydedildi. 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak Yaz dönemi Destekleme Yetiştirme Kurs Merkezi Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi koordinesinde 9 şubede 7 sayısal, 2 TM alanında 230 öğrencinin 14 öğretmenin katılımıyla başlayan kurslara öğrencilerin yoğun ilgisinin bulunduğunun altı çizildi. Haftada 24 saat 6 ders olarak planlanan kursların 9 Ağustos 2019 günü sona ereceği vurgulandı.