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Kurslar devam ediyor

Yozgat il genelinde miniklere yönelik açılan Yaz Kur’an Kursları devam ediyor.

20 Ağustos 2021 Cuma 00:15
Kurslar devam ediyor

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde devam eden Yaz Kur’an Kurslarını ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Kur'an'ı öğrenen çocuklarla sohbet etti. Aksoy, ‘’Bugünün çocukları yarının yetişkinleridir. Bugün onları nasıl yetiştirirsek, yarınlarımız da öyle olur. Bu sebeple yarınımız olan sevgili çocuklarımızı yaz Kur’an Kurslarında ziyaret ederek aldıkları eğitimin ne kadar önemli olduğunu belirttik. Amacımız milli ve manevi değerleriyle bütünleşmiş nesiller yetiştirmek. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kurslar Devam Ediyor
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