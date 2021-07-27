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Yozgat
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Kurslar devam ediyor

Yozgat’ta okulların tatile girmesiyle birlikte camilerde minik öğrencilere yönelik açılan Kur’an Kursları devam ediyor.

27 Temmuz 2021 Salı 00:33
Kurslar devam ediyor

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Yaz Kuran Kurslarını ziyaret etti. Yozgat Bilal Şahin Külliye Camii’ndeki Kur’an-ı Kerim eğitimi almak için Camileri şenlendiren çocukları ziyaret eden Müftü Gülden, çocuklarla sohbet etti. Müftü Gülden, sponsorluğunu İş Adamı Bilal Şahin’in üstlendiği Diyanet Çocuk Dergilerini çocuklara çeşitli hediyelerle birlikte takdim etti. Derginin bu ay ki teması olan vatan, milli ve manevi değerler ve özellikle de 15 Temmuz’un ne ifade ettiği hususunda çocuklara küçük bilgiler verdi. Müftü Gülden, kursta görevli hocalardan kurs hakkında bilgiler alarak, çocuklarla ve hocalarla vedalaşıp başarı dileklerinde bulunarak kurstan ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kurslar Devam Ediyor
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