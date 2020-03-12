Kurslar değerlendirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cüneyt Yoldaş başkanlığında, Şube Müdürü Haluk Timur tarafından yönetilen toplantıda, öğretmenlerin görüşleri alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında verimliliğin daha çok öğretmenlerin istekli arzulu olmalarıyla birlikte başarıyı daha fazla yakalamış olacaklarını söyledi. Yoldaş, ‘’Sizlere ve öğrencilerimize güveniyoruz. Kurslarda biraz daha sıkı biraz daha enerjik davranırsak inşallah hedefimize ulaşacağız. Mümkün mertebe bu 3 ayı verimli bir şekilde geçirip liselerde de başarılı bir konuma öğrencilerimizi getireceğiz. Öğrencilerimizin kurslara devamlılığını sağlamak siz değerli öğretmenlerimize düşüyor. Bu anlamda öğrencilerimize dersleri sevdirelim. Öğrenciler derslerde ne kadar kendilerini rahat ifade ederseler başarıya o kadar rahat ulaşmış oluruz" dedi.