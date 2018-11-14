Kurslar açılıyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, işbirliği içerisinde kursların açılmaya devam ettiğini belirterek, kursların önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi. Yıldız, Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile 18 kişilik Bilgisayar İşletmenliği, 15 kişilik Kaya Tuzu İşleme kursları açılacağını, Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile 36 kişilik Bilgisayar İşletmenliği, 20 kişilik Düz Dikiş Makineci mesleklerinde Mesleki Eğitim Kurslarının açılacağını ifade etti. Yıldız, ‘’Mesleki Eğitim Kursları aracılığıyla işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan mesleklerde nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz, bu sebeple Mesleki Eğitim Kurslarına önem veriyoruz’’ dedi.