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Kursiyerlere moral gezisi

Yozgat’ın Aydıncık İlçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden Taş İşleme kursu kursiyeri kadınlar, Çekerek ilçesini gezip, moral takviye etti.

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:43
Kursiyerlere moral gezisi

Aydıncık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Taş İşleme kursuna gelerek, birbirinden güzel taşları işleyerek onları sanata dönüştüren kadınlar, Usta öğretici Nimet Türker gözetiminde piknik yaptı. Türker, ‘’Her bir öğrencim ve çalışan arkadaşlarımla aramızdaki kurduğumuz bağ dostluk ise benim için en kıymetlisidir. Kimi zaman birlikte üzülüyor, dertleşiyor,  kimi zaman birlikte gülüyor neşeleniyoruz ve saymakla bitmeyen güzellikleri birlikte yaşıyoruz. Bunları yaparken de aramızdaki saygı ve sevgiyi hiç yitirmeden azimle çalışmaya üretmeye devam ediyoruz. Her bir arkadaşım benim için birbirinden kıymetli ve değerli her şeyin en güzelini hak ediyorlar’’ dedi. Kursiyer kadınlar, Çekerek Barajı ve Belediyeye ait Şato ve diğer piknik alanlarını gezip, eğlenerek, moral depoladı.

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Kursiyerlere Moral Gezisi
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