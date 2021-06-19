Kursiyerlere moral gezisi

Aydıncık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Taş İşleme kursuna gelerek, birbirinden güzel taşları işleyerek onları sanata dönüştüren kadınlar, Usta öğretici Nimet Türker gözetiminde piknik yaptı. Türker, ‘’Her bir öğrencim ve çalışan arkadaşlarımla aramızdaki kurduğumuz bağ dostluk ise benim için en kıymetlisidir. Kimi zaman birlikte üzülüyor, dertleşiyor, kimi zaman birlikte gülüyor neşeleniyoruz ve saymakla bitmeyen güzellikleri birlikte yaşıyoruz. Bunları yaparken de aramızdaki saygı ve sevgiyi hiç yitirmeden azimle çalışmaya üretmeye devam ediyoruz. Her bir arkadaşım benim için birbirinden kıymetli ve değerli her şeyin en güzelini hak ediyorlar’’ dedi. Kursiyer kadınlar, Çekerek Barajı ve Belediyeye ait Şato ve diğer piknik alanlarını gezip, eğlenerek, moral depoladı.