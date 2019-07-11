Kursiyerlere bisiklet

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, eğitimde teşviklerin öğrencilerde olumlu etki yaptığını söyledi. Ekinci, "İş insanımız Fatih Bey, 26 Haziran'da başlayan kursumuzda Kur'an-ı Kerim'i okumayı ilk öğrenen 2 öğrenciye bisiklet hediye edeceği sözünü vermişti. Aradan geçen 15 gün gibi kısa bir sürede öğrencilerimizden Ravza Özdemir ve Serpil Bölükbaşı, Kuran'ı öğrenip okumaya başladılar ve hediye bisikletlerini aldılar. Bunun üzerine Fatih Bey Sorgun İmam Hatip Ortaokulunda açtığımız kursta da aynı başarıyı gösterecek iki öğrenciye daha bisiklet, ayrıca 10 öğrenciyi de giydirme sözü verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.