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Kursiyerlerden ziyaret

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde Kur’an Kursu öğrencilerinin velileri Kaymakam Ali Açıkgöz’ü makamında ziyaret etti.

20 Kasım 2021 Cumartesi 00:11
Kursiyerlerden ziyaret

Saraykent 4-6 Yaş Değerler Eğitimi ve Kur'an Kursu öğrencilerinin Velilerini makamında kabul eden Kaymakam Açıkgöz, velilerle bir süre görüştü. Veliler, çocuklarının aldığı eğitimden duydukları memnuniyeti ifade etti. Evlatlarının en güzel şekilde yetişmesi için çalışmaya devam edeceğini bildiren Kaymakam Ali Açıkgöz, ‘’Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Evlatlarımızın ahlaki değerlerle donanmış ve dindar bir kuşak olarak yetişmesi için bütün gücümüzle çalışacağız’’ dedi. 

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