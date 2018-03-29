Kursiyerler belgelendi

SORGUN Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Yozgat İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen okuma, yazma kursu ve meslek edindirme kurslarına katılan 65 kursiyere törenle belgeleri verildi. Törene Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İş-Kur İl Müdürü Tamer Yıldız, KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık, TKDK İl Müdürü Selim Türker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, İlçe Müftüsü Hasan Görer, kursiyerler ve davetliler katıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat genelinde açılan 234 okuma, yazma kursunda 2 bin 438 kursiyerin eğitim aldığını belirtti. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla gerek gençler, gerek çocuklar ve gerekse tüm insanlara birçok değişik kurslar açıldığını vurgulayan Yazıcı, Sorgun HEM'in de bu konuda en önde geldiğini söyledi. Yazıcı, "Geleceğimizin teminatı, hizmetkarı olduğumuz çocuklarımızın, gençlerimizin HEM kurslarında yaptıkları el emeği göz nuru işleri, gururla izliyoruz. Bizler yaşadığımız yeri, evi, çevreyi, ülkeyi ne kadar yaşanabilir yaparsak, o kadar mutlu oluruz. Bu da ancak eğitimle olur. Gerek yaygın eğitim, gerekse örgün eğitim bunun baş aktörleridir. Şimdi bu gün burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşlerinin başlattığı, Okuma Yazma Kursları ile Meslek Edindirme Kursları’na katılan toplam 65 kursiyere belgelerini vereceğiz. Şunu söylemek isterim, Sorgun’da değişik okullarda açılan Okuma Yazma Kursları’na toplam 584 kursiyer katıldı. Tüm kursiyerlerimizi ve emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Sorgun HEM Müdürü Ali Erol ise, kurslar ile ilgili Sorgun HEM olarak İş-Kur destekli şu ana kadar 36 kurs açtıklarını, bu kurslara katılan 960 kursiyere toplam bir milyon 600 bin lira ödeme yapıldığını ifade etti. Erol, kadın istihdamının önemine inandıklarını, bu yüzden de diğer kurumlarla da işbirliği yaptıklarını dile getirerek, "Sorgun HEM olarak 2017-2018 eğitim, öğretim yılında toplamda 315 kurs açtık. Bu kurslara 7 bin 210 kişi katıldı. İlçemizde açılan okuma, yazma kurslarında ise 584 kursiyer eğitim gördü. Biz HEM olarak hızımızı kesmeden bu kurslara devam edeceğiz" diye konuştu.