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Kursiyerler belgelendi

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Yerköy Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak düzenlediği ‘Evde Çocuk Bakım kursu’ tamamlandı.

Kursiyerler belgelendi

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Yerköy Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak düzenlediği ‘Evde Çocuk Bakım kursu’ tamamlandı.

20 Şubat 2018 Salı 07:00
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Kursiyerler belgelendi

İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, kursa katılanların belgelerini verdi.
Yıldız, işgücü piyasasında önemli bir sorun haline gelen mesleksizlik sorununu ortadan kaldırılması için çaba sarf edeceklerini söyledi.
Yıldız, ‘Kurumlarla yaptığımız işbirliği çerçevesinde gün geçtikçe farklı mesleklerde Mesleki Eğitim Kursları düzenlemeye devam edeceğiz.
Evde Çocuk Bakım Kursuna katılıp belge almaya hak kazanan tüm kursiyerlerimizi tebrik ederek iş hayatında başarılar dilerim’ dedi.

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