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Kursiyerler bekleniyor

Yozgat Halk Eğitim Merkezi, yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze verilecek kurslar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunup, kursiyerleri başvuruda bulunmaya davet etti.

07 Ekim 2021 Perşembe 00:04
Kursiyerler bekleniyor

Halk Eğitim Merkezi’nde ‘Egzoz Emisyon Ölçüm, Emlâk Danışmanlığı, Sürü Yönetimi Elemanı, Diksiyon, İngilizce A1 Seviye, Öz Bakıma Destek Elemanı, Süt Hijyeni, Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi, Türk İşaret Dili, Sahne Makyajı’ alanlarında kurslar açılacağı kaydedildi. Neriman İpek eğitmenliğinde Çini, Ceyhan Öcal eğitmenliğinde Ahşap Yakma Tekniği, Fatma Arslan eğitmenliğinde Hüsn-i Hat, Derya Yılmazer eğitmenliğinde Bakır İşlemeciliği, Dilek Erkekli eğitmenliğinde Kodlama, İhsaniye Karabacak eğitmenliğinde Makyaj Yapma Teknikleri kursunun devam ettiği, bu kurslar için de başvuruda bulunulabileceği kaydedildi.

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