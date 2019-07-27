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Kursiyerin dondurma keyfi

ŞEFAATLİ ilçesinde Müftülük tarafından cami, Kur’an Kursu gibi mekanlarda öğrencilere yönelik olarak açılan Yaz Kur’an Kursu eğitimleri devam ediyor.

Kursiyerin dondurma keyfi

ŞEFAATLİ ilçesinde Müftülük tarafından cami, Kur’an Kursu gibi mekanlarda öğrencilere yönelik olarak açılan Yaz Kur’an Kursu eğitimleri devam ediyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Kursiyerin dondurma keyfi

Çocukların ilgisini çekebilmek amacıyla farklı etkinliklere imza atan Müftülük görevlileri, çocukların sosyal, kültürel etkinliklerin yanında, ödüllendirilmesinin de öğrenmeleri noktasında önemli bir faktör olduğunu söylediler Şefaatli İlçe Müftülüğü, Kaykılı Köyü'nde açtığı Yaz Kur'an Kursu’nda çocuklara haftalık ikramlarda bulunuyor. Müftülük son olarak çocuklara dondurma sevincini yaşattı. Bir vatandaş tarafından satın alınan dondurma köye götürülerek, Kur’an Kursu’na devam eden çocuklara dağıtıldı. Dondurmalarını alan çocuklar, kurs binası önünde yiyerek, renkli görüntüler oluşturdu. 

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