Kursa ziyaret

Öğrenciler ile bire bir ilgilenen Vali Polat, milli ve manevi değerlere bağlı a şekilde yetişmek için çalışmak gerektiğinin önemine vurgu yaparak öğrencilerle sohbet edip öğrencilere başarılar diledi. Öğrenciler ile yapmış olduğu sohbetin ardından Polat, İl Müftüsü Ali Gülden ve Kur'an Kursu yöneticilerinden kurs hakkında bilgi aldı.

•Haber Merkezi•