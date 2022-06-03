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Kursa ziyaret

Yozgat Çekerek ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Kayalar Köyü ilkokulunu ziyaret ederek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan el sanatları kursunu ziyaret etti.

03 Haziran 2022 Cuma 00:56
Kursa ziyaret

Halk eğitim Merkezi tarafından bir dönem boyunca üretilen el sanatı ürünleri sergisi köy halk tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Sınıf ziyaretinde de bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, öğrencilere kitap hediye ederek ziyaretine son verdi. 
Haber Merkezi

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Kursa Ziyaret
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