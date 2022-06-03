Kursa ziyaret

Halk eğitim Merkezi tarafından bir dönem boyunca üretilen el sanatı ürünleri sergisi köy halk tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Sınıf ziyaretinde de bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, öğrencilere kitap hediye ederek ziyaretine son verdi.

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