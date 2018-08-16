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Kursa katılan, iş buluyor

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sarıkaya ilçesinde faaliyet gösteren Ahmet İşgüzar adlı işveren arasında istihdam garantili Mesleki Eğitim Kursu düzenlendi.

Kursa katılan, iş buluyor

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sarıkaya ilçesinde faaliyet gösteren Ahmet İşgüzar adlı işveren arasında istihdam garantili Mesleki Eğitim Kursu düzenlendi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Kursa katılan, iş buluyor

‘Kadın Giysileri Dikim Elemanı’ mesleğinde açılan kurs 3 ay sürecek. İŞKUR İl Müdür Taner Yıldız, işvereni ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu. Yıldız, kursiyerlere istihdam garantili kursların amacının işgücüne nitelik kazandırarak, istihdama girişlerini kolaylaştırmak olduğunu, bu nedenle eğitim sürecinin verimli geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yıldız, program sonunda mezun olan kursiyerlere Mesleki Eğitim Kurs belgesi verilerek, işgücü piyasasına daha emin adımlarla yol almalarının sağlayacağının altını çizdi. Yıldız, önümüzdeki dönemde işverenlerin nitelikli işgücü taleplerini göz önünde bulundurarak, istihdam garantili mesleki eğitim kurslarını açmaya devam edeceklerini, katılımcılara program süresince günlük 45 lira ödeneceğinin altını çizdi, genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı primlerinin İŞKUR tarafından ödeneceğini sözlerine ekledi. İşveren Ahmet İşgüzar ile yapılan görüşmede işbirliğinden dolaya memnuniyetini dile getirdi.

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