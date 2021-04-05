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Kurs tanıtımı yapıldı

SARIKAYA ilçesinde, açılan kurslarla ilgili hazırlanan ‘Kurslarımızla Köylerdeyiz’ programı ile ilgili tanıtım toplantısı Kaymakam Selami Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:59
Kurs tanıtımı yapıldı

Sarıkaya Şehit Suat Akıncı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tekin Arslan, kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlara yönelik bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, tarım makineleri bakımı, seracılık, arıcılık gibi 380'e yakın kurs programını açtıklarını bildirdi. Muhtarlıklar aracılığı ile açılması planlanan kursların Halk Eğitimi Merkezine Müracaat edilmesi istendi. Köylerde yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik olan kursların vatandaşların hem aile bütçesine hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük destek sağlayacağı dile getirildi. 

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Kurs Tanıtımı Yapıldı
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