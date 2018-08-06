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Kurs tamamlandı

SORGUN Gençlik Derneği’nin Halk Eğitim Merkezi ile birlikte açtığı İngilizce eğitim kursu tamamlandı.

Kurs tamamlandı

SORGUN Gençlik Derneği’nin Halk Eğitim Merkezi ile birlikte açtığı İngilizce eğitim kursu tamamlandı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
8 Okunma
Kurs tamamlandı

İngilizce Konuşma Kulübü tarafından açılan kursa 64 genç katılım sağladı. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen eğitim programı, gençler açısından oldukça yararlı olduğu kaydedildi. Sorgun Gençlik Derneği, ilçede gençlere yönelik uluslararası programlar düzenleyip, projeler hazırlarken, yurt içerisinde de farklı sosyal, kültürel etkinliklere imza atıyor.

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