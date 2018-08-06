Kurs tamamlandı

İngilizce Konuşma Kulübü tarafından açılan kursa 64 genç katılım sağladı. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen eğitim programı, gençler açısından oldukça yararlı olduğu kaydedildi. Sorgun Gençlik Derneği, ilçede gençlere yönelik uluslararası programlar düzenleyip, projeler hazırlarken, yurt içerisinde de farklı sosyal, kültürel etkinliklere imza atıyor.