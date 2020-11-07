Kurs protokolü imzalandı

BOĞAZLIYAN ilçesinde ikamet eden 30 bayana yönelik meslek edindirmek, aile bütçesine katkı sağlamak, girişimciliklerini artırmak amacıyla kurs açılması için protokol imzalandı. Vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ücretsiz koruyucu kıyafet dikimi yapmak üzere Boğazlıyan Kaymakamlığı, Boğazlıyan Belediyesi, Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı arasında kurs açılması doğrultusunda koordinasyonun sağlanması ile iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Kurs süresince üretilen maskeler, ilçe Devlet Hastanesi’nde sterilize edildikten sonra kullanıma hazır hale gelecek.