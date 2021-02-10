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Kurs protokolü

TÜRKİYE İş Kurumu (İş-Kur) tarafından Yozgat’ta Halk Eğitim Merkezleri ile ortaklaşa açılması planlanan meslek edindirme kurslarıyla ilgili protokol imzalanmaya başlandı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:52
Kurs protokolü

Gerçekleştirilen alan taramasının ardından Yozgat merkez ve ilçelerinde toplamda 25 ayrı kursun açılarak, yaklaşık 500 kursiyerin eğitim alması planlandı. İş-Kur Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, planlama doğrultusunda Sarıkaya ilçesinde açılması planlanan kursla ilgili olarak Sarıkaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını bildirdi. İmzalanan protokol kapsamında, 25 kursiyerin katılımı ile Sarıkaya ilçesinde Şiş ve Tığ Örücülüğü ile Oyuncak Bebek Yapımcısı Mesleki Eğitim Kursu açılacak.

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Kurs Protokolü
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