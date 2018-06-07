Kurs kayıtları başladı

Sezik, bu yılki Yaz Kur’an Kursu temasının ‘Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi’ sloganı olacağını kaydetti. Sezik, ‘’Yaklaşık iki aylık sürecek kursta kendi içerinde seviyelerine göre 3’e ayrılarak eğitim verilecek. Velilerin bir dilekçeyle çocukların Kur-an kursu eğitim almak istediklerini belirterek camilere müracaat etmeleri yeterli olacak. Çocuklarımız din, ahlak, Kur-an eğitimlerini sağlamak için yaz kursları olmazsa olmazlardan bulunmaz fırsatlardan bir tanesidir. Çocuklarımızın bu eğitimleri yaz kurslarından hariç başka yede alma fırsatı bulamıyor. Çocuklarımızın din eğitimi her şeyden önemlidir. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.