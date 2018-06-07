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Kurs kayıtları başladı

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, 2018 Yılı Yaz Kur’an Kursu kayıtlarının başladığını belirterek, 25 Haziran Pazartesi gününden itibaren Yozgat Merkez ve İlçelerindeki 968 Cami ile 590 Kur’an Kursu’nda toplam bin 500 personelle eğitim verilmeye başlanılacağını söyledi.

Kurs kayıtları başladı

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, 2018 Yılı Yaz Kur’an Kursu kayıtlarının başladığını belirterek, 25 Haziran Pazartesi gününden itibaren Yozgat Merkez ve İlçelerindeki 968 Cami ile 590 Kur’an Kursu’nda toplam bin 500 personelle eğitim verilmeye başlanılacağını söyledi.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Kurs kayıtları başladı

Sezik, bu yılki Yaz Kur’an Kursu temasının ‘Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi’ sloganı olacağını kaydetti. Sezik, ‘’Yaklaşık iki aylık sürecek kursta kendi içerinde seviyelerine göre 3’e ayrılarak eğitim verilecek. Velilerin bir dilekçeyle çocukların Kur-an kursu eğitim almak istediklerini belirterek camilere müracaat etmeleri yeterli olacak. Çocuklarımız din, ahlak, Kur-an eğitimlerini sağlamak için yaz kursları olmazsa olmazlardan bulunmaz fırsatlardan bir tanesidir. Çocuklarımızın bu eğitimleri yaz kurslarından hariç başka yede alma fırsatı bulamıyor. Çocuklarımızın din eğitimi her şeyden önemlidir. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi. 

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