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Kurs binasında sona gelindi

SARIKAYA ilçesinde yapımı devam eden Erkek Hafızlık Kursu binasında sona yaklaşıldı.

05 Ocak 2021 Salı 00:04
Kurs binasında sona gelindi

Sarıkaya Müftülüğü, Mart ayı içerisinde Cami ve Gençlik Merkezi binasının da temelinin atılmasını planladı. Sarıkaya ilçesinde yapımına geçtiğimiz Ağustos ayında başlanan Hafızlık Kur’an Kursu binası inşaatında sona yaklaşıldı. 60 yatak kapasiteli Hafızlık Yatılı Erkek Kur’an Kursu binası inşaatının hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Sarıkaya İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, salgın sürecinde de hız kesmeden çalışmaların devam ettiği binanın son halini gezdi, ilgililerden de bilgi aldı.

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Kurs Binasında Sona Gelindi
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