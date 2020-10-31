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Kurs binası inşaatı devam ediyor

Sarıkaya ilçesinde Haziran ayı içerisinde temeli atılan 60 yatak kapasiteli Hafızlık Yatılı Erkek Kur’an Kursu binası inşaatında çatı seviyesine ulaşıldı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 00:32
Kurs binası inşaatı devam ediyor

SARIKAYA İlçesinde Hazarin ayı içerisinde düzenlenen törenle temeli atılan 60 yatak kapasiteli Hafızlık Yatılı Erkek Kur’an Kursu binası inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı devam eden Erkek Kur’an Kursu binasında incelemelerde bulunan İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Müftü Kandemir, salgın sürecinde de hız kesmeden çalışmaların devam ettiğini, tüm personel ile birlikte gerek vefa sosyal destek guruplarında gerekse filyasyon ekiplerinde aktif bir şekilde görev alarak kamu personeli bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. Müftü Kandemir, ‘’Bunun yanı sıra ilçemizdeki dini ve hayri hizmetler noktasında Din görevlileri olarak asli görevimizi pandemi sürecinde de aksatmadan sürdürdük. Bu bağlamda temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz 60 yataklı erkek hafızlık Kuran Kursu inşaatımızın kaba kısmı tamamlandı. Diğer taraftan kursumuzun bulunduğu Bahçelievler Mahallesinde hem burada hafızlık yapacak öğrencilerimizin tatbikatlarına imkan sağlayacak hem de söz konusu mahallemizdeki cami ihtiyacını karışlayacak bir ibadet hane yaptırmak için çalışmalarımız devam ediyor’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kurs Binası Inşaatı
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