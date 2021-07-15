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Kurs binası açıldı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından inşa ettirilen Hafızlık Erkek Kur’an Kursu binası törenle açıldı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 00:39
Kurs binası açıldı

Sarıkaya Zinnureyn Erkek Hafızlık Kur’an Kursu’nun açılış törenine Kaymakam Selami Işık, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sarıkaya İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir'in selamlama konuşması yaptı. Kur'anı Kerim tilavetleri, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, hediye takdiminin ardından yapılan dualarla Zinnureyn Erkek Hafızlık Kur’an Kursu açılışı gerçekleştirildi. Binanın iş insanlarının desteği ile yapıldığı açıklandı.

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Kurs Binası Açıldı
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