KURS BAŞLADI

Usta Öğretici Nimet Türker tarafından kursiyerlere, taş işleme de makinaların kullanımı, taşın nasıl işlenebileceği, konularında teorik ve uygulamalı bilgi verildi. Yoğun ilgi gören kursa genç ve orta yaşta kursiyer alındı. Kadınların kursta aldıkları eğitimle yörede çıkan yarı değerli taşları işleyerek, her bireyin birer usta olmasının, hem de evlerine katkı da bulunmasını sağlamak olduğu belirtildi. Usta Öğretici Nimet Türker, ‘’Pandemi döneminde yaşadığımız stresten kurtulup, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek, sosyalleşmeyi de hedeflemekteyiz. İlk günden heyecanlı ve azimli olan öğrencilerime başarılar diliyorum’’ dedi.