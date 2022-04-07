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Kurmaylardan ziyaret

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge ve DSP Örgüt Kurulu Üyesi Ejder Onursal, Yozgat’ın ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundular.

07 Nisan 2022 Perşembe 00:10
Kurmaylardan ziyaret

Ziyaretler kapsamında Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Sorgun ve Sarıkaya’yı ziyaret eden Özbilge ve Onursal’a DSP Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar eşlik etti. Ziyarette bölge halkının ve çiftçinin sıkıntılarını dinleyen Özbilge ve Örgüt Onursal, bölge çiftçisini ve ilçe esnafını ziyaret ederek bazı incelemelerde bulundu. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, “Zaman zaman Ankara ziyaretlerimizde, gerek Yozgat çiftçisinin gerekse esnafımızın durumunu, içinde bulunduğu sıkıntıları dile getiriyor, parti üst yönetimimize iletiyoruz. Yapılan değerlendirmeler sonunda bu sorunların yerinde tespiti için ziyaretler düzenleniyor. Bu sayede genel başkan yardımcılarımız ve diğer üst düzey yöneticilerimiz Genel Merkez’de oturmak yerine bizlerle birlikte Anadolu’yu ilçe ilçe, köy köy geziyor, sorunları yerinde tespit ediyor, bu sorunlara kaynağında çözüm yolları arıyor. Bu ziyaretimizde Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerimizi ziyaret ettik. Çiftçimizle, esnafımızla, halkımızla bir araya geldik, dertlerini, sorunlarını dinledik. Belediye başkanlarımızla istişare etme fırsatı bulduk. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Murat Özbilge ve Örgüt Kurulu Üyemiz Sayın Ejder Onursal, Ankara’ya defterleri dolu olarak gidiyor. İlimizin ve ilçelerimizin sorunlarını çözmek adına hep birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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