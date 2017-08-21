Kurbanlıklarla uyuyorlar

Yozgatlı kurbanlık hayvan satıcılarının bir kısmı hayvanlarını Yozgat’ta satışa çıkarırken, bir kısmı da büyük şehirlerdeki hayvan pazarlarına açılıyor.

Yozgatlı celepler, büyükşehirlerde kurulan kurban pazarlarında hayvanları çalınmasın diye kurbanlıklarla aynı yerde uyuyor.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi'nde kurulan kurban pazarı Türkiye’nin birçok yerinden satıcıyı bu bölgeye getirtti. Erzurum, Kars, Yozgat, Van gibi doğu illerinde bir yıl boyunca kurbanlık yetiştiren hayvancılar Kurban Bayramı'na 15 gün kala pazarlara geldi.

Bir yıl boyunca büyüttükleri hayvanları satmak için pazara gelen hayvancılar, hayvanların başından ayrılamadan 15 gün boyunca adeta nöbet tutuyorlar. Hayvanları için yaptıkları bölmelerde kurbanlıklarla birlikte uyuyan celepler ahırlarda yemek yiyor ve dinleniyorlar. Ahırlarda battaniyeye sarılıp yatan celepler piknik tüplerinde yemek ve çaylarını yaparak karınlarını doyuruyorlar. Hayvan pazarlarında seyyar tuvaletler ve hayvan sahiplerinin banyo yapabilmesi için kapalı duşlar bulunuyor.

Bir sene boyunca beslediği kurbanlıklarını satmak için Erzurum’dan Bursa’ya gelen 45 yaşındaki Mikail İnce, getirdiği hayvanları bir an önce satıp bayrama kadar memleketine dönmek istediğini söyledi. Kurban pazarında 17 yıldır büyükbaş satışı yaptığını söyleyen Mikail İnce, “Erzurum’dan buraya kurban satmaya geldik. 22 büyükbaş hayvan getirdik, şimdiden 2 tanesini sattık fiyatlarımız 9 bin lira ile 18 bin lira arasında değişiyor. Burada genelde hayvanların başında sabahlıyoruz, uykumuz geldiğinde yaptığımız ufak bölmede bir iki saat uyuyoruz. Yediğimiz, makarna, yumurta, menemen, kendimiz yapıp kendimiz yiyoruz. 17 senedir Bursa’ya geliyorum. Bu sene geçen seneye göre biraz daha pahalı fiyatlar. Yem pahalı, yer pahalı biz de mecbur bunu hayvana yansıtıyoruz. Büyükbaş hayvanları Erzurum’un yaylarında otlatıyoruz, buraya gelmeden bir ay önce ahırlara alıyoruz hayvanları. Satışlar bittikten sonra bayramın ilk günü Erzurum’a döneceğiz. 15 gün boyunca satış yapacağız. Buraya dayımın oğlu ile beraber geldim.” dedi.

Bazı çobanlar hırsızlık olaylarından korktukları için koyunlarla beraber yattıklarını söyledi. Sabaha kadar nöbet tuttuklarını belirten çobanlar koyunların arasında yatarken hijyenin olmadığını, kurulan banyoların yetersiz olduğunu dile getirdi.

Afyonkarahisar'dan gelen çoban Mustafa Albayrak, "Burada kalacak yerimiz yok. Daha yeni bir banyo kuruldu. Sıra gelirse yapacağız ama sıra gelmezse yapacak bir şey yok. Burada hayvanların içinde kalıyoruz. Kapalı sistem gelebilir kapalı sistemde hayvanlarımızı kilitleyip gidebiliriz. Onun için burada kalıyoruz başka çaresi yok" dedi.

Samsun'dan gelen bir diğer çoban ise "Kaldığımız yer işte burası hayvanların yan tarafında kendi imkanlarımızla burada kalacak yer yapıyoruz. İnanın ki kurban fiyatları yüksek değil kaldığımız ortamları hayat şartlarını düşünürsek kolay değil" diye konuştu.