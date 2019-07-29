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Kurbanlıklara yakın takip

yozgat

Kurbanlıklara yakın takip

yozgat

29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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Kurbanlıklara yakın takip

YOZGAT’ta kurban bayramı öncesinde kurbanlıklar yakın takibe alındı. Kurbanlık olarak yetiştirilen büyük ve küçükbaş hayvanların hayvan satış yerlerine sevk işlemlerinin başlamasıyla birlikte, başlayan sevkiyatlarda, hayvan hastalıklarının İller arasında yayılma riskini ortadan kaldırmaya yönelik yürütülen çalışmalara önümüzdeki günlerde daha fazla ağırlık verileceği kaydedildi. Kurbanlık olarak sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hayvan sağlığı açısından belli kriterleri yerine getirmelerinin zorunlu olduğu hatırlatıldı. Yıl içerisinde Şap ve Çiçek aşıları yapılmış büyükbaş hayvanlar ile şap ve koyun-keçi vebası aşısı yapılmış küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak sevkine izin verildiği, bu şartlara haiz hayvanların il içi nakillerinde büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda ise nakil belgesi hazırda bulundurulması gerektiği uyarısı yapıldı.  İl dışına sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ise nakil esnasında veteriner sağlık raporu bulundurulması zorunlu hatırlatıldı.  Yol kontrollerinde belgesiz, veteriner sağlık raporu, pasaport, nakil belgesi, kulak küpesi olmayan hayvanları naklettiği tespit edilen hayvan sahiplerine hayvan başına, nakil vasıtası sahiplerine ise idari para cezası uygulanacağı kaydedildi. 

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