KURBANLIKLARA YAKIN TAKiP

Yaklaşan kurban bayramı öncesinde Yozgat il genelinde kurbanlık sevki ve satışlarına yönelik denetimler de yoğunlaştırıldı. Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı bölgelerindeki illere bağlayan Uluslararası E-88 Karayolu ile Karadeniz-Çukurova bağlantılı Karayolu, köy yollarında Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, güvenlik birimleriyle birlikte denetimler yapıyor. Yoğunluğun her geçen gün arttığı Canlı Hayvan Pazarlarında ise hayvanların kontrolleri yapılıyor. Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi doğrultusunda yürütülen yol kontrollerinde, sağlıklı, belgeli ve uygun olan hayvanların Pazar yerine girişleri sağlanıyor. Kurban Bayramı sebebiyle kurbanlık hayvan satış yerlerine getirilecek hayvanların hayvan pasaportu, veteriner sağlık raporu, koyun-keçi nakil beyannamesi, dişi hayvanlarda aranacak damızlık olmadığına dair veteriner hekim raporu gibi resmi kayıt belgelerinin kontrolü yapılıyor. Belgesiz, kaçak hayvanlarla mücadele kapsamında, il genelinde hayvancılığın yoğun olduğu yol güzergahlarında eş zamanlı olarak kurbanlık hayvan taşıyan araçların kontrolünün de yapıldığı kaydedildi. Araçlarda hayvanlara ait pasaport, veteriner sağlık raporu ve hayvanların damızlık ve gebe olmadığına dair belge kontrollerinin gerçekleştirildiği bildirildi.