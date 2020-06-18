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Kurbanlıklara yakın takip

Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, sadece kayıtlı ve sağlıklı kurbanlıkların sevkine izin vereceklerini söyledi.

18 Haziran 2020 Perşembe 01:25
Kurbanlıklara yakın takip

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 31 Temmuz 2020 tarihinde idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlık sevklerine yönelik denetimlerini artırdı. Yozgat’tan başka illere kurbanlık hayvan sevk edecek yetiştiricilerin büyük ve küçükbaş hayvanlarının kulak küpe numaraları ile İl/İlçe Müdürlüklerine gelmeleri gerektiği belirtildi. Sevk edilecek büyükbaş hayvanların pasaportlarını önceden alarak sevk zamanında mağduriyet yaşamamaları istendi.
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Kurban Bayramı öncesinde yaşanacak olan yoğun hayvan hareketleri nedeni ile hayvan hastalıklarının İller arasında yayılma riskinin bulunduğunu bildirdi. Özkaya, ‘’Bu nedenle kurbanlık olarak sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hayvan sağlığı açısından belli kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir. 2020 yılı Kurban Bayramında il dışına Sevk edilecek sığır cinsi hayvanlar şap hastalığına karşı son 12 ay içerisinde en az iki kere aşılanmış ve ikinci aşılama son 6 ay içerisinde yapılmış olmalıdır. İkinci aşılama son 6 ay içerisinde yapılmamış ise şap aşısı yapılacak ve aşılama tarihinden 21 gün sonra sevkine izin verilecektir. Sığır cinsi hayvanlar ayrıca Sığırların Nodüler Ekzantem Hastalığına karşı da 2020 yılı içerisinde Çiçek Aşısı ile aşılanmış olma şartı aranmaktadır’’ dedi.
Özkaya, kurbanlık olarak il dışına sevk edilecek küçükbaş hayvanların, Şap aşısı ile aşılanarak, aşılama tatbik tarihinden en az 7 gün sonra sevklerine izin verileceğini, koyun-keçi türü hayvanların sevklerinde ayrıca hayatları boyunca en az bir kez Koyun-Keçi Vebası aşısı ile aşılanmış olması şartı aranacağını anlattı. Özkaya, ‘’Sevk edilecek koyun-keçi türü hayvanlara daha önce PPR aşısı yapılmamış ise aşı yapıldıktan 21 gün sonra sevkine izin verilecektir. Aksi takdirde sevkine izin verilmeyecektir. Kulak küpeleri takılmış, yıl içerisinde Şap ve Çiçek aşıları yapılmış büyükbaş hayvanlar ile şap ve koyun-keçi vebası aşısı yapılmış küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak sevklerine izin verilecektir. Bu şartlara haiz hayvanların il içi nakillerinde büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda ise nakil belgesi hazırda bulundurulacaktır. İl dışına sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ise nakil esnasında veteriner sağlık raporu bulundurulması zorunludur.  İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekimler tarafından kurban bayramına kadar olan süreçte kolluk kuvvetleri ile koordineli bir şekilde yol kontrolleri yapacaklardır’’ diye konuştu. 

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Kurbanlıklara Yakın Takip
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